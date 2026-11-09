Kış lastiğine geçişte kritik eşik açıklandı

Düzce'de araç bakım servisi müdürü Ümit Sel, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiği için belirlenen tarihlerin beklenmemesini tavsiye etti. İHA'nın haberine göre Sel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği mevzuat uyarınca kış lastiğinin 15 Kasım ile 15 Nisan arasında kullanılması gerektiğini aktardı. Uyarısını şu sözlerle yaptı: "Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde bu tarihleri beklemeden kış lastiğine geçmek lazım. Bu, can güvenliği açısından son derece önemli."

Yaz boyunca uzun yol, tatil ve sıcak hava şartlarında yoğun kullanılan araçların kış öncesinde kapsamlı bakımdan geçmesi gerektiğini anlatan Sel, lastiklerde gerekli ölçüm ve ayarların yapılmasını istedi. Motor yağının da otomobil üreticisinin bakım aralıklarına ve motor üreticisinin teknik özelliklerine uygun şekilde yenilenmesini önerdi.

Antifriz yaz-kış kullanılmalı, kışa girerken ölçülmeli

Sel, normal şartlarda yaz-kış antifriz kullanılmasını tavsiye ettiklerini, kışa girerken ise antifrizin mutlaka yeniden ölçülmesi, kontrol edilmesi ve gerekiyorsa yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Cam suyu ve silecekler de kontrol listesinde yer alıyor. Silecekler yaz boyunca yüksek sıcaklıklara maruz kaldı. Sel, ön camın kirli olmasının ya da sileceklerin görevini tam yerine getirememesinin sürücünün görüşünü engelleyebileceğini hatırlattı. Kışın sorun yaşamamak için her ikisinin de kış şartlarına uygun hale getirilmesini, gerekiyorsa değiştirilmesini önerdi.

Soğukta akü güç kaybedebilir

Kış aylarında sürücülerin karşılaşabileceği sorunlardan biri de akü kaynaklı arızalar. Sel, akülerin soğuk havalarda tam performans gösteremeyebildiğini ve güç kaybedebildiğini belirterek soğuklar başlamadan ölçüm yaptırılmasını önerdi. "Sabah aracınızın başına geldiğinizde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için akülerin ölçülmesini ve gerekiyorsa yenilenmesini tavsiye ediyoruz" diyen servis müdürü, servislerine gelen araçların akü ölçümlerini de yaptıklarını söyledi.

Ön takım ve fren sistemlerinin kış şartlarına uygun, sağlıklı ve dayanıklı olması gerektiğini kaydeden Sel, rot başı ya da ön takım parçalarında beklenmedik bir yerde arıza yaşanmaması için ön takımın mutlaka kontrol ettirilmesini istedi. Tavsiyelerini "Genel olarak kış öncesinde yaptığımız ve yapılmasını tavsiye ettiğimiz bakımlar bunlardan oluşuyor" sözleriyle tamamladı.