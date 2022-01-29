Kış lastiği yoksa ceza 9 yıla çıkıyor!

Kış aylarında trafik kazaları, önceki dönemlere göre çok daha tehlikeli hal alıyor. Kış lastiği kullanımı, yaşanan kazaların oranını da, kazalardaki riski de azaltıyor. Kış lastiği kullanımı zorunlu tutulurken, yaşanan olası bir kazada verilecek olan cezayı da doğrudan etkiliyor.

Trafik kazasında yaşanan bir ölüm durumunda, ölüme neden olan kişiye normal şartlarda 2-6 yıl hapis cezası veriliyor. Yargıtay’ın verdiği karara göre, kazayı yapan sürücünün aracında kış lastiği yoksa, ceza 9 yıla kadar çıkabilecek.

Türk Ceza Kanunu’na göre söz konusu durumda uygulanması gereken yasa şu şekilde:

Madde 22- (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.

(…)

(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

Yine Türk Ceza Kanunu’nun trafik kazalarında yoğun olarak kullanılan taksirle öldürmeyi düzenleyen 85. maddesi ise şöyle:

Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yargıtay’ın konuya dair kararı:

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2019/9401 Karar No: 2021/722 Tarih: 26.01.2021

Özet: Buzlu yolda kış lastiği veya zincir takmadan yola çıkan ve kaza yaparak ölüme sebebiyet veren şoför, bilinçli taksirle adam öldürmeden sorumlu olur.

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin ceza miktarına ve lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine, katılanlar vekilinin ceza miktarına ve lehe hükümlerin uygulanmaması gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddine; ancak;

Sanık idaresindeki kamyonetle, gündüz vakti, meskun mahalde, iki yönlü, gidiş yönüne göre iniş eğimli, virajlı, yüzeyi buzlu olan asfalt kaplama caddede, sınıfına göre zorunlu olmasına karşın aracında kış lastiği bulunmadığı ve lastiklerine zincir takılı olmadığı halde seyrederken aracının 4,9 metre kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği esnada, seyir istikametine göre soldan yoldan çıkarak, aynı istikamette bankette yürümekte olan yayaya çarpmasıyla, mevcut hızını yol şartlarına göre ayarlamayarak, tam kusuruyla bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği olayda; sanığın eylemini bilinçli taksir ile gerçekleştirdiği ve cezasında 5237 sayılı TCK’nın 22/3. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiği gözetilmemesi,

Kanuna aykırı olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenlerle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 26/01/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.