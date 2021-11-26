Kış hastalıklarına karşı ‘Arı sütü’ tüketimi arttı. Arı sütü nedir?

Arı sütü, arıların çene üstü bezlerinden salgılanan; çiçek polenleri, bal özü ve arıların enzimlerinden oluşan bir besindir.

Arı sütü faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Arı sütü, antioksidan ve antienflamatuar etkilere sahip olabilir

Kolesterol seviyelerini etkileyerek kalp hastalığı riskini azaltabilir

Yara iyileşmesine ve cilt onarımına yardımcı olabilir

Arı sütündeki spesifik proteinler kan basıncının düşmesine katkıda bulunabilir

İnsülin duyarlılığını artırabilir ve kan şekeri kontrolünü iyileştirebilir

Antioksidan özellikleri ile sağlıklı beyin fonksiyonunu destekleyebilir

Bazı yaşlanma belirtilerini azaltabilir

Bağışıklık sisteminin korunmasına katkıda bulunabilir

Menopozun bazı belirtilerinin azalmasına yardımcı olabilir

Arı sütü; kilo alımı, mide rahatsızlığı veya yüzde kızarıklık/döküntü gibi yan etkilere neden olabilir. Arı sütünün içindeki bazı maddeler hormon benzeri etkiye sahiptir ve kanser hücrelerinin büyümesini uyarabilir. Bu nedenle meme ve prostat kanserli hastalar takviye olarak arı sütü kullanmaktan kaçınmalıdır.

Arı sütü ne kadar tüketilmeli?

Günlük doz için net bir miktar yoktur. Ancak, arı sütünün saf şekilde yetişkinlerde günlük 500 mg, bir rahatsızlığa karşı kullanılacaksa da günlük 1 gr alınabileceği ifade ediliyor. Çocuklarda ise yaşa ve doktor tavsiyesine göre yetişkin dozunun ¼'ü olarak tüketilmesi öneriliyor.

Kış hastalıklarına karşı ‘Arı sütü’ tüketimi arttı

Düşen hava sıcaklıkları ile birlikte çoğalan mevsimsel rahatsızlıklardan korunmak isteyen birçok vatandaş arılardan elde edilen ürünlere yöneldi. Eskişehir’de yaklaşık 30 yıldır esnaf olan Sebahattin Küçük, bağışıklığı yükselten bal, polen ve arı sütü karışımlarının, yıllardır kış aylarında vatandaşın yoğun talebiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.



Arı sütü karışımlarının her yaş grubu için farklı ölçeklendirmesi olduğunu belirten Sebahattin Küçük, yanlış doz tüketiminin alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini söyledi. Çocuklar ve yetişkinler için miligram farkı olduğunu söyleyen Küçük, “Arı sütü çok kıymetli bir üründür. Arının salgıladığı bir sıvıdır. Arı sütü, bal ve polen karışımı yapılır ve bu şekilde tüketilir. Çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı tüketimi var. Karışım içindeki arı sütü miligramı değişiyor. Çocuklar yüksek miligramda tüketirse alerjik reaksiyonlar gösterebiliyor” dedi.



Arı sütünün birçok faydası olduğunu söyleyen Küçük, kış aylarında yoğun taleple karşılaştıklarını belirtti. Özellikle çocuklar için tercih edildiğini ifade eden Sebahattin Küçük, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Arı sütü bağışıklığı güçlendirir ve hücre yenileyici özelliği vardır. Çocuklarda genel olarak iştah açıcı özelliği için kullanılır. Çocukların direncini arttırmak için mamasına ve sütüne karıştırılır. Çocukların çabuk hasta olmasını engeller, bağışıklığı güçlendirir. Yetişkinlerde halsizlik, yorgunluk durumlarda kullanılır ve vücudun direncini arttırır. Genel anlamda kuvvetli içeriğe sahip bir gıdadır.”