Kış geri geldi! 3 ilçede eğitime kar engeli

Afyonkarahisar’da bahar ortasında etkili olan kar yağışı, kent genelinde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Öğleden sonra başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran yağış, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

Kar yağışının en fazla etkili olduğu noktalardan biri Şuhut-Afyonkarahisar kara yolu oldu. Halımoru köyü mevkisinden itibaren yoğun kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Şuhut Rampası olarak bilinen bölgede çok sayıda araç yolda kaldı.

Afyonkarahisar'da baharın ortasında gelen kar ve soğuk sürprizi, sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte özellikle Şuhut Rampası olarak bilinen bölgede araçlar ilerleyemedi. Yoğun kar birikintisi nedeniyle rampayı çıkamayan araçlar, yolun kapanmasına sebep olurken bölgede kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

KARAYOLLARI TEYAKKUZDA

Yolun trafiğe açılması için Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, bir yandan kar kürüme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor. Emniyet ve jandarma ekipleri ise Halımoru köyü kavşağından itibaren araç geçişlerini kontrollü sağlıyor. Zincirsiz ve hazırlıksız araçların geçişine izin verilmiyor.

Diğer yandan Afyon-Ankara yolunda ve Afyon-Kütahya yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Afyon - Ankara yolu üzerindeki Seydiler kavşağı da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde ise yarın eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.