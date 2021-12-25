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Yerel Kış festivali Sivas'ta başladı
Yerel

Kış festivali Sivas'ta başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Yeniakit Publisher
2021-12-25 22:59:00 - 2021-12-25 23:12:09
Kış festivali Sivas'ta başladı

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı.

Sivas Belediyesince organize edilen festival dolayısıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda açılış kurdelesi kesildi.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan festivalde yöresel ürünler ve kentte çekilen fotoğrafların yer aldığı stantlar ilgi gördü.

Festivalde ilk olarak Sivaslı DJ'lerden Uğur Yıldırım sahne aldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentteki tarihi meydanı dolduran binlerce Sivaslı, Reynmen'in şarkılarına eşlik etti.

Çeşitli sportif etkinlikler, sergiler, animasyon gösterileri ve konserlerin yer aldığı kış festivali iki gün sürecek.

Festivalde yarın şarkıcı Tuğçe Kandemir sevenleriyle buluşacak..

 

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