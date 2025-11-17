  • İSTANBUL
Yaşam Kış faturalarını yarıya indiren sır: Tek bir koli bandı yetiyor
Yaşam

Kış faturalarını yarıya indiren sır: Tek bir koli bandı yetiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kış faturalarını yarıya indiren sır: Tek bir koli bandı yetiyor

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca evde kombiler çalışmaya başladı; kademeli sistemle artması beklenen doğalgaz faturalarını yarıya düşürdüğünü söyleyen ABD’li bir içerik üreticisinin koli bandı yöntemi dikkat çekiyor.

Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte sıcaklıklarda ani düşüş görülürken, birçok şehirde kombiler açıldı, sobalar hazırlandı.

Enerji bedellerinde yaşanan fiyat artışı, çok sayıda dar ve orta gelirli vatandaşın ısınma ihtiyacını karşılarken güçlük yaşamasına neden olurken, dünyaca ünlü içerik üreticisi 'Bradley On A Budget' sayfası, kış aylarında faturayı düşürmek için oldukça etkili bir yöntemin detaylarını paylaştı. 

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURALARINI YARIYA DÜŞÜRECEK 

Isınma ihtiyacını gidermek için bazıları doğalgaz kullanırken bazı hanelerde ise elektrikli ısıtıcılar tercih ediliyor. Her iki durum da, kış aylarında faturaların katlanarak artmasına neden olurken, ABD'li fenomen, evine gelen 40 dolarlık faturanın ardından yalnızca birkaç kuruş harcayarak bu durumu tersine çevirdiğini öne sürdü. 

ESTETİK TAKINTINIZ YOKSA KULLANIN 

Çok sayıda insan, estetik görüntüye haddinden fazla önem verdiği için pencerelerin aralıklarını ilave önlemlerle kapatmayı reddediyor. Evin içerisindeki hava dengesini bozan ve kış aylarında soğukların girmesine neden olan bu aralıklar, basit bir koli bandı ile kolaylıkla kapatılabilmekte. 
Her ne kadar iyi bir malzemeden yapılmış olsa da, yıllar içerisinde yaşanan yıpranma nedeniyle ahşap ve pimapen pencerelerin aralıklarında boşluklar oluşmakta. Bu boşluklar sizi yağmur sularına karşı korumayı başarsa da, iç ve dış mekandaki hava akışını tamamen engelleyemez. Bu nedenle soğuk havalarda evin içini ısıtmak için ekstra derecelere çıkmanız gerekir. Ancak pencere kenarlarını koli bandı ile kaplamak, dışarıdaki havanın içeri girişine engel olacaktır. 
Bu yöntemde koli bandını birkaç kat olacak şekilde uygulamanız halinde hem odanın içerisinde istediğiniz sıcaklığı yakalayabilecek, hem de kış aylarında pencerelerde sık sık görülen yoğuşma sorununu ortadan kaldırmış olacaksınız. 

