Kış çayı içinde neler var? Kış çayı yapımı

Kışın soğuğundan ve hastalıklarından korunmak için alınacak önlemlerin başında bitki çayları geliyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla yapılan kış çaylarının etkisi bir hayli fazla. Peki ama kış çayı nasıl yapılır? Kış çayı malzemeleri nelerdir? Kış çayı yapmanın püf noktaları ve malzemeleri...

Kışa hazırlık yapmak ve hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, alınabilecek en doğru kararlar arasındadır. Özellikle kimyasallardan uzaklaşarak, bitkisel yollarla bağışıklık sistemini güçlendirmek, daha etkili sonuçlar verecektir.

Bitkiler, hastalığın türüne göre, doz doz tüketildiğinde faydalı olan tedavi şeklidir. İlaçlar gibi bir etki beklememek gerekir. Etkisini göremediğiniz bitkilerin ya kullanımında hata yapıyorsunuz, ya da o hastalık için hiçbir etkisi bulunmayan bir bitki kullanıyorsunuz demektir.

Bağışıklık güçlendirmek için tercih edilen kış çayları, içerisinde birçok bitkiyi barındırır. Bu sayede her bitkinin içeriğinden almak, iç organları temizlemek ve hastalıklardan korunmak mümkün hale geliyor.

2 yemek kaşığı kuşburnu

2-3 yemek kaşığı ıhlamur

1 yemek kaşığı adaçayı

1 adet çubuk tarçın

4 adet karanfil

Yarım elmanın kabuğu

5-6 adet papatya

2 adet zencefil

1 yemek kaşığı hibisküs

En son;

limon

bal (isteğe göre)

Bu çayın ölçüsü oldukça fazla olacağı ve taze tüketilmesi gerektiği için, bütün malzemeleri toz haline getirip, bir bardağa bir tatlı kaşığı dolusu olacak şekilde kullanılması daha uygun olacaktır.

Bir demlik ile duyu kaynatıp, bütün bitkileri kaynayan suyun içerisine ilave edin.

5 dakika boyunca kaynatın ve 8-10 dakika adar ağzı kapalı şekilde dinlendirin.

En son birkaç damla limon ve balı ilave edip tüketebilirsiniz.