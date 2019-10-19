0553 313 94 23

Kış çayı içinde neler var? Kış çayı yapımı

Kışın soğuğundan ve hastalıklarından korunmak için alınacak önlemlerin başında bitki çayları geliyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla yapılan kış çaylarının etkisi bir hayli fazla. Peki ama kış çayı nasıl yapılır? Kış çayı malzemeleri nelerdir? Kış çayı yapmanın püf noktaları ve malzemeleri...

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:58
Kış çayı içinde neler var? Kış çayı yapımı

Kışın soğuğundan ve hastalıklarından korunmak için alınacak önlemlerin başında bitki çayları geliyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla yapılan kış çaylarının etkisi bir hayli fazla. Peki ama kış çayı nasıl yapılır? Kış çayı malzemeleri nelerdir? Kış çayı yapmanın püf noktaları ve malzemeleri...

Kışa hazırlık yapmak ve hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, alınabilecek en doğru kararlar arasındadır. Özellikle kimyasallardan uzaklaşarak, bitkisel yollarla bağışıklık sistemini güçlendirmek, daha etkili sonuçlar verecektir. 

Bitkiler, hastalığın türüne göre, doz doz tüketildiğinde faydalı olan tedavi şeklidir. İlaçlar gibi bir etki beklememek gerekir. Etkisini göremediğiniz bitkilerin ya kullanımında hata yapıyorsunuz, ya da o hastalık için hiçbir etkisi bulunmayan bir bitki kullanıyorsunuz demektir. 

Bağışıklık güçlendirmek için tercih edilen kış çayları, içerisinde birçok bitkiyi barındırır. Bu sayede her bitkinin içeriğinden almak, iç organları temizlemek ve hastalıklardan korunmak mümkün hale geliyor.

  • 2 yemek kaşığı kuşburnu
  • 2-3 yemek kaşığı ıhlamur
  • 1 yemek kaşığı adaçayı
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 4 adet karanfil
  • Yarım elmanın kabuğu
  • 5-6 adet papatya
  • 2 adet zencefil
  • 1 yemek kaşığı hibisküs

En son;

  • limon
  • bal (isteğe göre)

Bu çayın ölçüsü oldukça fazla olacağı ve taze tüketilmesi gerektiği için, bütün malzemeleri toz haline getirip, bir bardağa bir tatlı kaşığı dolusu olacak şekilde kullanılması daha uygun olacaktır.

Bir demlik ile duyu kaynatıp, bütün bitkileri kaynayan suyun içerisine ilave edin. 

5 dakika boyunca kaynatın ve 8-10 dakika adar ağzı kapalı şekilde dinlendirin.

En son birkaç damla limon ve balı ilave edip tüketebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:58
  1. Kış çayı içinde neler var?
  2. Kış çayı yapımı
  3. Kış çayı içindeki biitkiler
  4. kış çayı nasıl yapılır
  5. kış çayı nasıl yapılıyor
  6. kış çayı nasıl demlenir
  7. hastalıklardan korunmak için çay yapımı
  8. hastalıklardan korunmak için çay
  9. hastalıktan koruyan çay
  10. hastalıktan koruyan kış çayı
  11. kış çayı malzemeleri
  12. kış çayı tarifi
  13. kış çayı
  14. kış çayı önemli noktaları
  15. kış çayı püf noktaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Sanayici mutlu olursa yatırımlar da artar’
    1. ‘Sanayici mutlu olursa yatırımlar da..
    2. Soylu'nun Muhtarlar Günü mesajında..
    3. Külliye'deki görüşmede yer almıştı!..
    4. Rusya ölü sayısı 11 oldu!
    5. Küçük işletmelere de yapılandırma..
    6. TAV ve Groupe ADP’den girişimlere destek
    7. Karanfilin faydaları nelerdir?
    8. TOBB ve Vodafone KOBİ’lerle buluştu
    9. Başkan Aylar, Başkomutan Erdoğan'a..
    10. Müşteri memnuniyetinde yapay zeka dönemi
    11. İş dünyası tek ses! Kararlılıkla..
    12. ‘Ortak altyapı memleket meselesi’
    13. Kediler neden kusar?
    14. Teröristler geri çekilmezse ne olacak?..
    15. Telefon görüşmesinin can alıcı detayı..
    16. Milli marşa hakaret eden sapkınlara..
    17. Ne zaman kaç yaşında kaç prim günle..
    18. Feminaziler PKK’nın izinde
    19. Kış çayı içinde neler var? Kış çayı..
    20. Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü..
    21. Zafer sonrası büyük rezillik!..
    22. Bilge Kral Aliya’yı rahmetle anıyoruz
    23. “Türkiye sahada da masada da kazandı”
    24. Flaş yeni parti açıklaması: AK Parti..
    25. 10 yıllık asgari ücretli ne kadar..
    26. Bakan Ziya Selçuk’tan Akit’e ziyaret
    27. Emekliye 344 TL aile yardımı! Teklif..
    28. Türkiye dik durdu Haçlı diz çöktü!
    29. Artık internet ve mobil uygulamalarla..
    30. Altın fiyatlarında son durum...
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!