Antioksidan görevi gören, soğuk algınlığına karşı direnci artıran meyveler, kalp ve kanser hastalıklarından da koruyor. Günlük meyve tüketimi,

6 ay-1 yaş arasında 1 porsiyon,

1-6 yaş arası 2 porsiyon,

6-16 yaş arası ise 3-4 porsiyon olarak tavsiye ediliyor.



Sadece yetişkinlerin değil elbette en önce çocukların beslenmesinde meyvelerin çok önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Sağlıklı beslenme, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerin beslenme programında dengeli dağılımı ile mümkündür. Doğru beslenme alışkanlığı edinilmesi bebeklikten itibaren başlayan bir süreç..

Günümüzde bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmesi ve altıncı aydan sonra ek gıdalara başlanarak emzirmenin iki yaşına kadar sürdürülmesi hekimlerce hararetle tavsiye edilmekte, konu bir devlet programı olarak benimsenmiş bulunmakta..

Bebeklere ilk başlanacak ek besinler arasında meyve püreleri önemli bir yer tutmaktadır. Genellikle şeftali ve elma püresi başlangıç meyveleri olarak tavsiye olunuyor. Yani kış bebeklerine elma, yaz bebeklerine şeftali püresi verilmeli..

Meyve verirken dikkat edilmesi gerekenler:

• İlk defa verilecek ek besin maddesi bebek aç olduğunda denenmeli.

• Besinler kaşıkla veya fincanla az miktarlarda verilerek başlanmalı, miktarı yavaş yavaş artırılmalı.

• Farklı meyveler en az 3-4 gün ara ile denenmeli, yeni bir meyve verildiğinde bebek alerji açısından gözlenmeli.

• Verilecek meyveler mevsimine uygun olarak seçilmeli.

• Meyveler soyulup doğrandıktan sonra hemen tüketilmeli, bekletilen meyve vitamin ve minerallerini kaybeder.

• Meyvelerin vitamini kabuğuna yakın bölgededir. Bu nedenle kabukları ince soyularak çocuğun yaşına göre püre veya bütün meyve şeklinde tüketilmesi sağlanmalı. Kabuğu soyulamayan meyveler olası tarım ilaçlarının kullanımı nedeni ile bir süre sirkeli suda bekletildikten sonra yenmeli. (Organik tarımla üretilenler için bu işlem gerekli değildir).

• Bir yaşından küçük çocuklara alerji yapma ihtimali ile çilek verilmemeli.

• Meyvelerin bütün olarak, posası ile birlikte tüketilmesi sağlanmalı.

• Meyveyi bu şekilde tüketmeyen çocuklara meyve suyu şeklinde (şekersiz-katkısız) de verilebilir. Ancak meyve suyu bardakla ve fincanla verilmeli, biberonla ve yatarak meyve suyu tüketimi diş çürüklerine yol açabileceğinden engellenmeli.

• Aşırı meyve suyu tüketimi anne sütü veya mamanın yerini alarak yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilmektedir.

• Günlük meyve tüketimi,

6 ay-1 yaş arasında 1 porsiyon,

1-6 yaş arası 2 porsiyon,

6-16 yaş arası ise 3-4 porsiyon olmalı.