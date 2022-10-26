Kış başlamadan eliniz ayağınız donuyorsa aman dikkat! Sebebi, hiç tahmin edemeyeceğiniz bu şey olabilir

"Ellerim yaz kış soğuk, ellerim ayaklarım sürekli üşüyor" diyenlerdenseniz mutlaka bir iç hastalıkları uzmanına görünüp, mikro dolaşım bozukluğu (düşüklüğü) riskine karşı muayene olun. Kanın vücudu tam olarak besleyememesi olarak tanımlanabilen mikro dolaşım düşüklüğü hastalığı yavaş yavaş ilerlemesi nedeniyle çoğunlukla dikkatten kaçıyor ve hastalık ciddi boyutlara ulaşınca ortaya çıkıyor. Çoğunlukla damar sertliğinden kaynaklanan mikro dolaşım düşüklüğü belirtileri arasında el ve ayaklarda üşüme, titreme, ciltte kolay morarma ve çatlak oluşumu, yaralarda geç iyileşme, kılcal damarlarda belirgin görünme ve varis oluşumu ile düşük tansiyon var.

Kan akışı nerelerde yavaşlar?

Vücudumuzda yaklaşık 96 bin kilometre kan damarı var. Bu damarlar kalp ve diğer kaslarla birlikte dolaşım sistemimizi oluşturur ve vücudun her köşesine kan taşır. Fakat dolaşımın zayıf olduğu yerlerde kan akışı yavaşlar ve vücudunuzdaki hücreler ihtiyaç duyduğu oksijen ve besinleri alamamaya başlar. Kol ve bacaklarınızda yeterince kan dolaşımı olmadığında el ve ayaklarda soğuma ve uyuşma görülür. Açık tenliyseniz, bacaklarınız mavi bir renk alabilir. Zayıf kan dolaşımı cildinizi kurutur, tırnaklarınızı kırılganlaştırır; özellikle bacak tüylerinin dökülmesine, erkeklerde ereksiyon problemlerine, diyabet hastası olanlarda yaraların geç iyileşmesine neden olur. Sigara damar duvarlarınıza zarar vererek kanınızın kalınlaşmasının önemli nedenlerinden biridir.

Mikro dolaşım düşüklüğünü gidermenin yolları

Mikro dolaşım bozukluğunun tedavisi için kan dolaşımını arttırıcı çeşitli tıbbi ilaçlar ve doğal tedaviler mümkün. Ancak mikro dolaşım bozukluğunun tedavisi için yaşam şeklinizi değiştirmeniz çok daha kalıcı ve etkili bir yöntem olacaktır.

Mikro dolaşım düşüklüğünü gidermek için hücreleri vücudun en uç noktalarına kadar beslemek gerekir. Sıcak-soğuk uygulaması kan damarlarında kasılma ve genişlemeyi art arda yaratacağından vücudun tamamına kan daha fazla pompalanır. Bu nedenle duştan çıkmadan önce mutlaka vücudunuzu soğuk suya maruz bırakın. Sıcak banyo sonrası soğuk duşun yaratacağı şok etkisi kan akışını hızlandıracaktır.

Sağlıklı tuzlu yiyeceler yiyin

Eğer tansiyonunuz da düşükse mutlaka vücudunuzu tuzlamanız gerekir. Ancak burada kasıt fazla miktarda tuz tüketmek değildir. Örneğin, zeytin gibi içeriği son derece sağlıklı ve tuz içerek yiyecekleri gün içinde atıştırmalık olarak tüketin. Tuz miktarındaki sağlıklı artış tansiyonu ideal yerlere çıkarmaya yardımcı olacaktır.

C vitamini takviyesi yada C vitamini içeren yiyecekleri tüketmek dolaşım sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olur.

Meyankökü ve mor bitkileri beslenmenize ekleyin.

Şeker ve undan uzak durun.

Bacaklarınızı soğuktan koruyun.