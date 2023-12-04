Kış aylarının başlamasıyla uzmanlardan araç sahiplerine kritik uyarı!

Uzmanlar araç sürücülerine kritik uyarılarda bulundu. Küçük masraflardan kaçmanın ciddi masraflara yol açabileceğini belirten uzmanlar, araç sahiplerine "kışlık bakım yaptırın" çağrısında bulundu.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde de havaların soğumaya başlaması ile birlikte araç sürücüleri sanayinin yolunu tutmaya başladı.

Kış ayından dolayı yoğunluğun olduğunu belirten motor ustası Muharrem Dalgalan, "Memleketimiz de kış geldiği için araçların kışlık bakımı yapmalarını önemle rica ediyoruz. Çünkü kışlık bakım hem araç sağlığı hem de insan sağlığı için önemlidir." dedi.

Dalgalan araçlar için yapılması gereken kışlık bakımı şöyle özetledi:

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Kışın havalar eksilere düştüğü için ve aracın donmaması için öncelikle antifrizleri değiştirmelerini öneriyoruz. 10 bin kilometrede bir aracın yağının değiştirilmesi gerekiyor. Her yağ bakımında özellikle polen, yağ ve mazot filtreleri mutlaka değişmesi lazım.