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Kadın - Aile Kış aylarında sağlıklı beslenme ipuçları
Kadın - Aile

Kış aylarında sağlıklı beslenme ipuçları

Kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmekte, fiziksel aktivite yoğunluğunda azalma olmaktadır

Yeniakit Publisher
2021-12-01 10:47:00 - 2021-12-01 10:53:04
Kış aylarında sağlıklı beslenme ipuçları

Dengeli beslenme günlük ihtiyacımız olan kalorinin üzerine çıkmadan vücudumuzun ihtiyacı olan bütün besinleri içermelidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin,

Havuç,

Brokoli,

Kabak,

Lahana,

Karnabahar,

Maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi önemlidir.

Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan çorbalar, iştah ve kilo kontrolü ile doygunluğa büyük fayda sağlıyor. Hatta kışın içilen sıcak bir çorba, duygusal olarak daha mutlu olmamıza dahi yardımcı oluyor.

Kış mevsimi boyunca antibiyotik niyetine içilecek çorba çeşitlerimizden birkaçı;

Mercimek çorbası

Batırık çorbası

Kara çorba tarifi

 

 

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