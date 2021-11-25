Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Kolay tarif

Süzme mercimek çorbası tarifi için malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

3 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı su

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

½ yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1çay kaşığı karabiber

Süzme mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır?

Patatesin, havucun ve soğanın kabuklarını soyun. Tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve büyüklükte doğrayın. Mercimekleri bol suda yıkayın. Bir tencerenin içine tereyağı ve sıvı yağı alın. Eritin. İçine soğanları ilave edin kavurmaya başlayın. Ardından havuç ve patatesleri de ekleyerek kavurmaya devam edin. Üzerine mercimekleri, tavuk suyu ve suyu ekleyerek kaynamaya bırakın. Sebzeler iyice yumuşayıp, mercimekler piştiğinde blenderdan geçirin. Tekrar ocağa alın. Yaklaşık 2-3 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra ince delikli bir süzgeçten geçirin. Çorbanız hazır. Afiyet olsun.