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Kadın - Aile Birçok hastalığa birebir olan Kara Çorba tarifi
Kadın - Aile

Birçok hastalığa birebir olan Kara Çorba tarifi

Kış kapıdayken güzel bir tercih olabilir. Şimdiden afiyet olsun.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 13:01:00 -
Birçok hastalığa birebir olan Kara Çorba tarifi

Kış kapıdayken güzel bir tercih olabilir. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 soğan
  • 1 çay bardağı nohut
  • 1 çay bardağı yeşil mercimek
  • 1 çay bardağı aşurelik buğday
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı domates salça
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Tuz

Yapılışı

Nohutu akşamdan ıslatın. Suyunu süzdüğünüz nohutu,  dövmeyi ve mercimeği yıkayıp süzün. Bir tencereye 8 su bardağı su ile bakliyatları koyun. Sonrasında tencereyi ocağa koyun. Yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Çorbanız hazır.

 

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