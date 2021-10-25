Birçok hastalığa birebir olan Kara Çorba tarifi
Kış kapıdayken güzel bir tercih olabilir. Şimdiden afiyet olsun.
Kış kapıdayken güzel bir tercih olabilir. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 1 soğan
- 1 çay bardağı nohut
- 1 çay bardağı yeşil mercimek
- 1 çay bardağı aşurelik buğday
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı domates salça
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Tuz
Yapılışı
Nohutu akşamdan ıslatın. Suyunu süzdüğünüz nohutu, dövmeyi ve mercimeği yıkayıp süzün. Bir tencereye 8 su bardağı su ile bakliyatları koyun. Sonrasında tencereyi ocağa koyun. Yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Çorbanız hazır.