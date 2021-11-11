Batırık tarifi, nasıl yapılır? Kolay batırık tarifi, nasıl yapılır

Mersin’e özgü yemeklerin arasında en sevilen yemeklerden biri olan Batırık nasıl yapılır? İşte Batırık Tarifi....

Malzemeler

1 su bardağı Bulgur (ince ,esmer)

½ çay bardağı Tahin

1 çay bardağı Yerfıstığı (kavrulmuş)

1 Çorba kaşığı biber salçası

Kuru domates (arzuya göre)

1 adet kuru soğan

2 Adet domates

2 Adet salatalık

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

2 adet yeşil biber

3 yaprak marul

3adet taze soğan

Lahana (kıyılmış arzuya göre,haşlanmış)

½ çay bardağı zeytinyağı

½ çay bardağı limonsuyu

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

5-6 su bardağı soğuk su

2 çay bardağı sıcak su

Nar ekşisi

Tuz

Yapılışı



Tüm sebzelerimizi yıkayıp ,hazırlayalım. Tahini küçük bir teflon tavaya alıp hafif kavuralım. Bulgurumuzu 1,5 çay bardağı sıcak su ile ıslatalım. Yer fıstığımızı robottan geçirelim veya bildiğiniz yöntemle küçük parçalar haline getirelim. Tahin,bulgur,yer fıstığı,kimyonu derin yoğurma kabında kaşıkla karıştıralım. Bu tarifin özelliği tüm sebzelerin en ince boyutta ve küçük boyutta doğranmasıdır.Salatalıklar cacıklık,domatesler minik küp,biber, taze soğanlar,nane maydonoz,marul ince kıyılmış hazırlanır. Bulgur karışımımıza kuru soğanı rendeleyin,salçayı ekleyin. Karışımı 1-2 dk birer tutam nane ve maydonozla yoğurun. Sebzeleri hırplamadan şu sıra ile ekleyin; Yeşil biber ,taze soğan,nane, maydonoz,domates, salatalık. Zeytinyağı limon suyunu,pul biberi,tuzunu ekleyin.Elinizle hafifçe karıştırın. Batırığı ,susuz tüketmek istiyorsanız,kısır halindeyken bir tabağa ayırın,kalanını soğuk suyla sulandırın.Tamamını sulandırmak için 5-6 bardak su ekleyin. Ekşiden hoşlanıyorsanız nar ekşisini ekleyin. Çukur tabağa aldığınız batırığı ince kıyılmış marul veya lahana ekleyerek servis yapın. Afiyet olsun.