Kış aylarında kilo almamak için ne yenmeli?

Kışın fazla kilo almamak için nasıl beslenmeli? Kış mevsimi kilo almaya daha çok elverişli olduğumuz dönemlerden biridir. Kışın soğuyan havanın etkisiyle vücudumuz değişen ısıya uyum sağlamak için kendi ısısını korumaya çalışıyor. Bu nedenle harcadığı enerjiyi azaltmak için vücut metabolizma hızını düşürüyor. Bunun için hızlı bir metabolizma için düzenli beslenmek ilk şart. Peki kışın kilo almamak için ne yemeli ne içilmeli?

Kilo almamak için ne yenmeli?

Tam buğday ekmeği, bulgur, kuru fasülye, yeşil mercimek, nohut, barbunya, yulaf, bal mutfağımızdan eksik etmememiz gereken besinlerken, beyaz ekmek, kek, pasta, kurabiye, şerbetli tatlılar, pirinç, mısır gevrekleri,reçel, mümkün olduğunca az tüketilmeli, diyabet, obezite gibi sağlık sorunları yaşayan kişilerin ise hiç tüketmemeleri gerekiyor. Kış döneminde soğuk algınlığı ve gripten korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız. Bu açıdan, meyve-sebze tüketiminin artırılması önemli. Elma, armut, nar, portakal, kivi, mandalina ve greyfurta mutlaka yer ayırın. Az yağlı sütse kış aylarında güneşle alamadığımız D vitamininin yerini doldurur. Su içeriği yüksek meyve, sebze ve çorba hem uzun süre tok kalmanızı hem de su ihtiyacınızı karşılamayı sağlar.