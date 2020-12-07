  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kış aylarında kilo almamak için ne yenmeli?
Sağlık

Kış aylarında kilo almamak için ne yenmeli?

Son dönemde yapılan pek çok araştırmaya göre, insanlar kış aylarında daha fazla yemek yeme eğilimi göstermektedir. Öyle ki bu araştırmalara katılan gönüllülerin birçoğu kışın, başta karbonhidrat ve şeker yönünden zengin olan besinler olmak üzere pek çok gıdaya karşı daha güçlü istek duyduklarını ve artan bir atıştırma dürtüsü ile daha aç hissettiklerini belirtmişlerdir. Peki kış aylarında kilo aldırmayan yiyecekler ne?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:51:00 - 2020-12-07 17:51:48
Kış aylarında kilo almamak için ne yenmeli?

Kışın fazla kilo almamak için nasıl beslenmeli? Kış mevsimi kilo almaya daha çok elverişli olduğumuz dönemlerden biridir. Kışın soğuyan havanın etkisiyle vücudumuz değişen ısıya uyum sağlamak için kendi ısısını korumaya çalışıyor. Bu nedenle harcadığı enerjiyi azaltmak için vücut metabolizma hızını düşürüyor. Bunun için hızlı bir metabolizma için düzenli beslenmek ilk şart. Peki kışın kilo almamak için ne yemeli ne içilmeli?

Kilo almamak için ne yenmeli?

Tam buğday ekmeği, bulgur, kuru fasülye, yeşil mercimek, nohut, barbunya, yulaf, bal mutfağımızdan eksik etmememiz gereken besinlerken, beyaz ekmek, kek, pasta, kurabiye, şerbetli tatlılar, pirinç, mısır gevrekleri,reçel, mümkün olduğunca az tüketilmeli, diyabet, obezite gibi sağlık sorunları yaşayan kişilerin ise hiç tüketmemeleri gerekiyor. Kış döneminde soğuk algınlığı ve gripten korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız. Bu açıdan, meyve-sebze tüketiminin artırılması önemli. Elma, armut, nar, portakal, kivi, mandalina ve greyfurta mutlaka yer ayırın. Az yağlı sütse kış aylarında güneşle alamadığımız D vitamininin yerini doldurur. Su içeriği yüksek meyve, sebze ve çorba hem uzun süre tok kalmanızı hem de su ihtiyacınızı karşılamayı sağlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı
Gündem

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı

Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bölgedeki..
Türk askerinden rahatsız olan çatlak sesler yükselmeye başladı
Siyaset

Türk askerinden rahatsız olan çatlak sesler yükselmeye başladı

Azerbaycan’ın ezici zaferiyle sonuçlanan Karabağ savaşı sonrasında bölgeye Türk askerinin konuşlandırılacak olması Rusya ve bölgedeki kırınt..
Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır tahrik! Cevabımız gecikmedi
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır tahrik! Cevabımız gecikmedi

Atina yönetimi,10-11 Aralık’taki kritik AB Liderler Zirvesi öncesinde Lozan’a aykırı şekilde Girit adasının güneydoğusunda ‘askeri eğitim’ g..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay