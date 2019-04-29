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Kış aylarında cep yakıyordu! Fiyatı 75 kuruşa düştü

Yıl boyunca yüksek fiyatıyla cep yakan ve vatandaşların tepkisini çeken patates ve soğanın fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 19:08
Kış aylarında cep yakıyordu! Fiyatı 75 kuruşa düştü

Hasadın başlamasıyla patates ve soğan fiyatlarında gerileme yaşandı. Soğanın kilo fiyatının 75 kuruşa, patatesin 2 buçuk liraya düştüğü belirtildi.

Yıl boyunca fiyatıyla cep yakan patates ve soğanın fiyatları, Çukurova’da hasatların başlamasıyla düşüşe geçti.

Yılın en büyük fiyat düşüşünün gerçekleştiği soğanın fiyatı 4-5 lira bandından 75 kuruşa kadar düştü. Soğanla aynı fiyattan alıcı bulan patatesin fiyatı da büyük bir gerilemeyle 2 buçuk liraya kadar düştü.

"Büyük düşüş yaşandı"

Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’ndeki ürün fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Adana Kabzımallar Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, yıl boyunca kış aylarının çetin geçmesi ve yoğun yağışlar sebebiyle fiyatların yükseldiğini ancak havaların düzelmesi ve hasadın başlamasıyla fiyatlarda büyük gerilemelerin olduğunu söyledi. Doğan, “Kış aylarında 5 liraya kadar yükselen soğanın fiyatı şu anda 1 buçuk, ikinci soğanın fiyatı ise 75 kuruşa kadar düştü. Bir hafta sonra birinci soğanın halimizde 75 kuruşa kadar düşmesini bekliyoruz. Fiyatı 4 buçuk liraya kadar yükselen patateste ise hasadın ardından büyük bir fiyat düşüşü oldu. Şu anda taze patatesin fiyatı 2 buçuk lira civarında” diye konuştu.

Daha önce de fiyatların düşeceğini belirttiklerini kaydeden Doğan, hava şartlarının iyi gitmesi halinde tüm kalemlerde fiyat düşüşlerinin yaşanacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 19:08
  1. Adana
  2. patates fiyatı
  3. soğan fiyatı

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