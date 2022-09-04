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Aktüel Kirvem AK Parti! Büyük coşku...
Aktüel

Kirvem AK Parti! Büyük coşku...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar birimi tarafından başlatılan "Kirvem AK Parti" projesi çerçevesinde 2 bin 500 çocuk sünnet ettirildi. Şölene AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katılarak aileler ve çocuklarla birlikte oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 21:44:00 -
Kirvem AK Parti! Büyük coşku...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar birimi tarafından başlatılan "Kirvem AK Parti" projesi çerçevesinde 2 bin 500 çocuk sünnet ettirildi. Şölene AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katılarak aileler ve çocuklarla birlikte oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ev sahipliğini Fatih Belediyesi'nin yaptığı sünnet şöyleni Fatih Mimar Sinan Stadında gerçekleştirildi. Şölene AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul Sosyal Politikalar'dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak katıldı. Yetim, öksüz, engelli, şehit, gazi ve dar gelirli ailelerin çocuklarından oluşan 2 bin 500 sünnet çocuğu ve ailelerinin katıldığı şölende çeşitli müzik ve mehter etkinlikleri düzenlendi, çocuklar keyifli vakit geçirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım rahatsızlığı nedeniyle sesi kısık olmasına rağmen sünnet olan çocuklara ve ailelerine hitap etti. Yıldırım, “Sevgili hanımefendiler, beyefendiler, gözümüzün nuru çocuklar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Heyecandan sesim soluğum gitti. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz. İyi ki varsınız. Bugün ses niye yok önce onu söyleyeyim. Dün Teknofest programına Cumhurbaşkanımızla birlikte katıldık ve il danışma programı yaptık. Orada herhalde biraz yüklendik sese dolayısıyla ses gitti. Ses ağzımızdan çıkmazsa da biz gönülden konuşuyoruz. Gönülden gönüle bir yol vardır. Değerli kardeşlerim evlatlarımızı bu hayattaki ilk mutluluğuna bugün ortak olmak onların sünnet merasiminde sizlerle beraber olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Rabbim mürüvvetlerini de görmeyi nasip eylesin. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı 100 yılı geride bıraktık bu pırıl pırıl evlatlarımız Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ikinci yüzyılının büyükleri olacak ve ülkemize büyük hizmetler yapacak” şeklinde konuştu.

 


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