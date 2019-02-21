Kırtasiyede hedef: 200 milyon TL ihracat

Türkiye’nin en köklü ihtisas fuarlarından ‘Uluslararası İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı’ 25’inci kez sektör profesyonellerini buluşturdu. Tüm Kırtasiyeciler Derneği’nin (TÜKİD) desteği ile 3’üncü kez TÜYAP çatısı altında 26 ülkeden 253 firma, 292 markanın katılımıyla gerçekleşen fuar için TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, “200 milyon TL’lik ticaret hacmi bekliyoruz” dedi.

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de bu yıl 10 ülkenin ve 65 firmanın ilk kez katılım gösterdiğini belirterek, “77 ülkeden 1.150 uluslararası iş insanı 5 gün boyunca bizimle olacak. Bu rakamlarla geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 büyüdü fuarımız” bilgisini paylaştı.