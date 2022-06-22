Kırtasiyeciler sokak ortasında çatıştı: 4 kişi vuruldu

Dün saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi 61006 Sokak'ta daha önce anlaşmazlık yaşayan kırtasiyeci esnafından 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Esnaf, tarafları ayırıp, birbirinden uzaklaştırdı. İş yerlerini açan 2 kişi arasında bir süre sonra yeniden tartışma başladı. Bu kez yanlarına tabanca ve pompalı tüfeklerini alan esnaf, birbirlerine ateş açtı.

Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentin en işlek caddelerinin arasındaki sokakta 4 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri de inceleme yaptı. Yerdeki boş kovanlar toplanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.