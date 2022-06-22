  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kırtasiyeciler sokak ortasında çatıştı: 4 kişi vuruldu
Yerel

Kırtasiyeciler sokak ortasında çatıştı: 4 kişi vuruldu

Adana'da, kırtasiye dükkanlarının olduğu sokakta 2 esnaf arasında başlayan tartışma, sokak çatışmasına dönüştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 22:25:00 -
Kırtasiyeciler sokak ortasında çatıştı: 4 kişi vuruldu

Dün saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi 61006 Sokak'ta daha önce anlaşmazlık yaşayan kırtasiyeci esnafından 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Esnaf, tarafları ayırıp, birbirinden uzaklaştırdı. İş yerlerini açan 2 kişi arasında bir süre sonra yeniden tartışma başladı. Bu kez yanlarına tabanca ve pompalı tüfeklerini alan esnaf, birbirlerine ateş açtı.

Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentin en işlek caddelerinin arasındaki sokakta 4 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri de inceleme yaptı. Yerdeki boş kovanlar toplanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23