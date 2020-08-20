Kırtasiyeciler öğrencileri bekliyor

Helvacıoğlu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiyelerde yoğunluk yaşanmaması için velilere de tavsiyede bulunarak, alışverişlerin son güne bırakılmaması ve kırtasiye ihtiyaçlarının güvenilir satış noktalarından temin edilmesi gerektiğini bildirdi. Kırtasiye sektöründeki tüm faaliyet gruplarının Kovid-19 önlemlerini en üst seviyede aldığını vurgulayan Helvacıoğlu, “Kırtasiye mağazalarında iş güvenliği, sağlık, temizlik ve sosyal mesafe konularında tüm hazırlıklar yapıldı. Tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla kırtasiyecilerinden alışverişlerini yapabilir” dedi.

“Alacağınız ürüne dikkat edin”

Mehmet Helvacıoğlu, Türkiye’deki kırtasiye ürünlerinin yüzde 97’sinin çocukların sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde içermediğini, yüzde 3’lük kısımla mücadeleye “güvensiz ürüne sıfır tolerans” anlayışıyla devam edeceklerini dile getirdi. Velilere, “merdiven altı ürünlerden uzak durun” çağrısında bulunan Helvacıoğlu, “Tüketiciler, mutlaka ürün etiketine bakmalı. Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli ürünler tercih edilmeli. Özellikle boya kalemlerinde ‘CE’ işareti ve ‘EN71 standardına uygundur’ ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalı” uyarısında bulundu.

“Merdiven altı kırtasiye ürünlerine” dikkat

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda ‘CE’ belgesi mutlaka olmalı, ‘Sağlığa zararlı madde içermez’ kaşesi bulunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen eğitim öğretimin 21 Eylül’de başlamasının planlandığını hatırlatan Palandöken, her yıl ortalama 15 milyar liralık kırtasiye alışverişi yapıldığı bilgisini vererek, öğrencilerin sürekli temasta bulunduğu malzemelerin kaliteli ve sağlıklı olmasına her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Merdiven altı” olarak tabir edilen yerlerde üretilmiş, kalitesiz ve ucuz kırtasiye ürünlerinin öğrencilerin sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: “Markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE damgası bulunmayan birçok ürün maalesef okulların açılmasına kısa zaman kala piyasada daha çok görülüyor. Geleceğimizin mimarı olan öğrencilerimiz eğitim alırken sağlıklarından olmamalı. Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı. Alınacak kırtasiye malzemelerinin içeriğine çok dikkat edilmeli. İnternet üzerinden yapılan reklamlara ve yollarda eğreti tezgahlarda sezonluk olarak satılan albenili kırtasiye malzemelerinden uzak durulmalı. Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda ‘CE’ belgesi mutlaka olmalı, ‘Sağlığa zararlı madde içermez’ kaşesi bulunmalıdır.”