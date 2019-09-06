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Kırtasiye ödeneğinin yatırılacağı tarih açıklandı!

2019 2020 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, kırtasiye ödeneğinin yatırılacağı tarihle ilgili açıklama geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 21:01
Kırtasiye ödeneğinin yatırılacağı tarih açıklandı!

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenen eğitim ödeneği yardımı, ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Kırtasiye ödenekleri için bekleyiş devam ederken, merak edilen konuyla ilgili bilgiler belli oldu. Peki, kırtasiye ödenekleri bu yıl ne zaman yatırılacak? İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan o konu hakkında yapılan açıklamaya ilişkin detaylar.

KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, bu yılki kırtasiye ödeneğinin ödenebilmesi için Kamu Personel Harcamaları Yönetim sisteminde gerekli yazılım geliştirme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, öğretmenlere, 1. 180 TL öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül 2019 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 21:01
  1. Kırtasiye ödeneği ne zaman yatacak?
  2. SeoHaber
  3. icerikhazine maliye bakanlığı

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