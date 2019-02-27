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Kırşehirli Şengül Ünal Dermanı Kayseri Şehir Hastanesi’nde Buldu

Ayaklarında başlayan üşüme şikayetine birçok ilde derman arayan Şengül Ünal; Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan ileri tetkiklerinde omuriliğinde tespit edilen tümör başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Kırşehirli Şengül Ünal Dermanı Kayseri Şehir Hastanesi’nde Buldu

Ayaklarında başlayan üşüme şikayetine birçok ilde derman arayan Şengül Ünal; Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan ileri tetkiklerinde omuriliğinde tespit edilen tümör başarılı bir operasyonla çıkarıldı.


Kırşehir’de yaşayan Şengül Ünal, tedavi olmak için birçok ilde farklı hastanelere başvurduğunu, farklı ilaçlar kullandığını ancak bir sonuç alamadığını belirterek; “Tavsiyeler üzerine Kayseri Şehir Hastanesine geldim. Çekilen MR sonucunda da omuriliğimde olan nodülün sinirlere baskı yaparak yürümemi engellediğini tespit ettiler. Araştırarak geldiğim Uzm. Dr. Cengiz Çavumirza’ya ameliyat olmaya karar verdim. Şu anda çok iyiyim sağlığıma kavuştum. Doktorumdan ve hastaneden çok memnun kaldım” dedi.


Ameliyat hakkında açıklama yapan Kayseri Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Cengiz Çavumirza ise; “Hastamız bize sağ tarafında güçsüzlük, yürüyememe şikâyeti ile başvurdu. İleri tetkikler yaptığımız hastamızın sırt bölgesi omurilik içerisinde ileri safhada bir tümör tespit ettik. Ekibimizle beraber başarılı bir mikro cerrahi ameliyatı yaparak tümörü tamamen çıkardık ve hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik” diyerek, Kayseri Şehir Hastanesinde Beyin Cerrahi Kliniğinde ileri teknikle yapılabilecek ameliyat sayılarının arttığını belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
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