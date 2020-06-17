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Aktüel

Kırşehir'in bazı kesimlerinde maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:33:24 -
Kırşehir'in bazı kesimlerinde maske takma zorunluluğu getirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kesimlerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca, kentin bazı kesimlerinde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Kovid-19'dan vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek adına kararın alındığı vurgulanan açıklamada, "Ankara, Lise, Atatürk caddeleri, Belediye Kavşağı ve devamındaki Terme Caddesi'nin sonuna kadar, Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı, Cacabey Meydanı ve Kent Park'ta, vatandaşların ağız ve burnunu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarının 17.06.2020 günü itibarıyla zorunlu hale getirilmesine, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.


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