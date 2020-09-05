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Aktüel Kırşehir'de yanan tarlada erkek cesedi bulundu
Aktüel

Kırşehir'de yanan tarlada erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:20:41 -
Kırşehir'de yanan tarlada erkek cesedi bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde yanan bir tarlada erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İbrişim köyünde anız yangını çıktı.

Haber verilmesi üzerine tarlaya gelen Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Soğutma çalışmaları sırasında araziyi kontrol eden ekipler, kısmen yanmış bir erkek cesedi buldu.

Köy sakini Mustafa Vezi'ye (92) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi işlemleri için Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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