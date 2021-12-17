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Yerel Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Yerel

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 12:07:00 -
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mucur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, N.Ü, M.U, H.B, B.K, E.D, S.K, M.U, A.T ve M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda 19,41 gram esrar ve 18 sentetik ecza hap ele geçirildi.

 

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