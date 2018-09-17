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Kırşehir'de tuz ocağındaki patlamayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Mucur ilçesinde bir kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı tuz ocağındaki patlamayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ile sorumlu müdür tutuklandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:27
Kırşehir'de tuz ocağındaki patlamayla ilgili 1 kişi tutuklandı

İşletme sahibi Mustafa D. ve sorumlu müdür Uğur Y'nin, Kırşehir Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Tepesidelik köyündeki özel işletmeye ait tuz ocağında 15 Eylül'de patlayıcı madde hazırlığı sırasında patlama meydana gelmiş, işçiler Afganistan uyruklu Nurullah Sahel ve Halim Jander ile Cihan Cihat yaralanmış, Jander, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:27
  1. Kırşehir
  2. Tuz ocağındaki patlama

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