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Aktüel

Kırşehir'de traktörle tır çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:14:28 -
Kırşehir'de traktörle tır çarpıştı: 2 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de traktör ile elektrik kablosu yüklü tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail Kangur idaresindeki 38 JR 603 tır, Kırşehir-Kayseri kara yolu Mucur ilçesi yakınlarındaki kavşakta, Çetin Parlak yönetimindeki 01 RK 885 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır, buğday ekili tarlaya devrildi. Tırdaki elektrik kablolarının saçıldığı kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Mucur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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