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Kırşehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralı

Kırşehir'de meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 22:30
Kırşehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralı

Ankara istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan 37 SA 270 plakalı tır, Kırşehir şehir merkezinde Türbe Kavşağı istikametine çıkmakta olan Kırşehir Belediyesi Su Arıza Birimi'ne ait Murat Karabulut yönetimindeki 40 AR 304 plakalı araçla çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİDE 

Çarpışmanın etkisiyle tır yan yattı. Kaza nedeniyle Ankara-Kayseri karayolu uzun süre trafiğe kapanırken, yaralanan 2 kişi olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 22:30
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