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Aktüel

Kırşehir'de toplu alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 13:21:30 -
Kırşehir'de toplu alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, halkın yoğun olarak kullandığı alanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayılarındaki artış nedeniyle dezenfekte edildi.

Kırşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde son günlerde artış gösteren koronavirüs vakalarından dolayı dezenfekte işlemlerini daha da yoğunlaştırdı.

Ekipler, başta bankalar, polis ve jandarma araçları, meydanlar, caddeler, ibadethaneler, oyun alanları, çarşılar ve toplu taşıma araçlarını özel solüsyonlu aletlerle dezenfekte etti.

Halkın yoğun olarak kullandığı kurumlar, meydanlar ve caddelerde haftada bir defa dezenfekte işlemi yapılmaya başlandı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde Kırşehir’de artış gösteren koronavirüs vakalarından dolayı dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun şekilde artırarak devam ettirdiklerini ifade etti.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilk günden itibaren aksatmadan dezenfekte işlemlerini yaptığını ancak son günlerdeki artış nedeniyle daha titiz çalıştığını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki ilimizde son günlerde koronavirüs vakalarında önemli bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Biz de Kırşehirli hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfekte işlemlerini yoğunlaştırdık. Belediye ekiplerimiz bu konudaki çalışmalarını artırarak devam ettirecek."

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