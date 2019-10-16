0553 313 94 23

Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 5 gözaltı

Gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:43
Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 5 gözaltı

Kırşehir'dedüzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde 5 kişinin farklı alanlarda yaptıkları kazılarda temin ettikleri tarihi eserleri Ankara'ya götürerek satmak için müşteri aradıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler, Kırşehir-Ankara kara yolu Çiçekdağı yol ayrımında yapılan operasyonla yakalandı. Zanlıların otomobilinde, değişik dönemlere ait 228 tarihi sikke ve 23 obje ile 100 gram beyaz altın tozu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A, B.Ç. ve Ö.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İ.Ç. ve F.A, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:43
  1. Kırşehir
  2. Ankara
  3. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  4. Çiçekdağı ilçesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY ile Bodrum'a nasıl gidilir?
    1. THY ile Bodrum'a nasıl gidilir?
    2. Batı medyasından algı operasyonuna tam..
    3. Abdullah Kaya kimdir? Abdullah Kaya..
    4. Konya'da traktör ile kamyon çarpıştı!..
    5. Adnan Zengin kimdir? Adnan Zengin Türk..
    6. Çavuşoğlu'ndan TBMM'de önemli..
    7. Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1..
    8. Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı THK’ya..
    9. Süper Lig'de 8. hafta maçlarının..
    10. Halkbank'tan ABD'de başlatılan yargı..
    11. AB liderleri Brüksel'de toplanacak
    12. Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması
    13. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
    14. AK Parti Grup Toplantısı'na damga..
    15. Engelli milli okçu Murat Turan'dan..
    16. Yüzlerce Fanatik Yahudi'den Mescid-i..
    17. Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Çebi:..
    18. Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci..
    19. 'Hızır' 100 kilometrede 1 lira 2 kuruş..
    20. Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı..
    21. Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle..
    22. Terör destekçilerini üzen görüntüler!..
    23. Kruvaze perde nasıl yıkanır?
    24. ABD medyasını çıldırtan resim!
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ABD..
    26. Galatasaray'da Falcao sıkıntısı devam..
    27. Rusya'dan dikkat çeken Barış Pınarı..
    28. Feyzioğlu’ndan dini nikah sürpizi!
    29. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak..
    30. Askeri üs yakınlarında roket bulundu
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."