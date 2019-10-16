Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 5 gözaltı Gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırşehir'dedüzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde 5 kişinin farklı alanlarda yaptıkları kazılarda temin ettikleri tarihi eserleri Ankara'ya götürerek satmak için müşteri aradıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheliler, Kırşehir-Ankara kara yolu Çiçekdağı yol ayrımında yapılan operasyonla yakalandı. Zanlıların otomobilinde, değişik dönemlere ait 228 tarihi sikke ve 23 obje ile 100 gram beyaz altın tozu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A, B.Ç. ve Ö.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İ.Ç. ve F.A, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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