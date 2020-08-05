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Aktüel

Kırşehir'de sulama kuyusuna düşen çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:49:26 -
Kırşehir'de sulama kuyusuna düşen çocuk öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde sulama kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle pancar tarlasına giden 13 yaşındaki Ali Gözütok, kısa süre içinde gözden kayboldu.

Aile, tarlada ve civarında çocuklarını aramaya başladı. Baba Murat Gözütok, bir süre sonra oğlunun düştüğü sulama kuyusunda hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince sulama kuyusundan çıkarılan Ali Gözütok'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

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