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Aktüel

Kırşehir'de karantina süresi dolan 252 kişi evlerine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 10:08:27 -
Kırşehir'de karantina süresi dolan 252 kişi evlerine uğurlandı

KIRŞEHİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırşehir'de yurda yerleştirilen 252 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fatma Bacı Kız Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreleri dolan 252 kişinin çıkış işlemleri yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek polis ekiplerinin gözetiminde memleketlerine uğurlandı. Bazıları ise aileleriyle özel araçlarla kentten ayrıldı.

Vatandaşlar, yurttan ayrılırken personele teşekkür ederek, onları alkışladı. Kırşehir İl AFAD görevlilerince otobüslere kumanya ve gıda paketleri de konuldu.

- "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz"

Karantina sürecini tamamlayanlardan Belmacan Malkoç, gazetecilere, "Yemekler çok şahaneydi, her gün değişik yemek getirdiler. Çorbasından tatlısına hepsi vardı. Çok iyi karşıladılar, haklarını helal etsinler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız hepsinden Allah razı olsun, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Nezahat Özdemir de çok iyi karşılandıklarını ve ağırlandıklarını dile getirdi.

Tekirdağ'a gideceğini anlatan İlkay Önder ise "Her şeyimiz karşılandı, odalar çok büyüktü ve temizdi. Yemeklerimiz çok güzeldi. 14 gün boyunca burada ferah bir şekilde yaşamaya çalıştık. Çok şükür güzel bir şekilde sonlandırmış oluyoruz." diye konuştu.


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