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Sağlık

Kırşehir’de, ilk kez kapalı yöntemle “Rahim Alma Ameliyatı” yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde, ilk kez kapalı yöntemle “Rahim Alma Ameliyatı” yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:19:04 -
Kırşehir’de, ilk kez kapalı yöntemle “Rahim Alma Ameliyatı” yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde, ilk kez kapalı yöntemle “Rahim Alma Ameliyatı” yapıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde yapılan ameliyatta, yoğun kanama nedeniyle Acil Servis’e başvuran ve muayenesinde myomlar saptanan 53 yaşındaki hastaya Doç. Dr. Yavuz Şimşek tarafından laparoskopik (kapalı) yöntemle rahim alma ameliyatı uygulandı.


Laparoskopik ameliyatın açık ameliyata göre hasta açısından çok daha konforlu olduğunu söyleyen Dr. Şimşek, ekip olarak bu ameliyatı Kırşehir’de ilk kez yapmış olmaktan mutlu olduklarını belirtti. Bölüm başkanı Prof. Dr. Mustafa Kara ise bundan sonra tüm jinekolojik ameliyatları kapalı yöntemle ameliyat etmek için gerekli altyapıya sahip olduklarını ifade etti.


Hasta E.Ö. ise, kendini gayet iyi hissettiğini, kanamadan ve şiddetli ağrılardan bu kadar kısa sürede kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

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