Kırşehir'de gittiği bağ evinde sokağa atılmış Adnan Oktar kitapları buldu

B.F.K., Kaman ilçesi Cuma Mahallesi Darıözü mevkinde bulunan bağ evine gitti. Bağ evinden aldığı köpekleri gezdirmek için çıktığı arazide çam ağaçları içerisinde torbalar halinde atılmış kitaplar gördü.



Kitapların Adnan Oktar'a ait olduğu gören B.F.K., 155 'i arayarak ihbarda bulundu.



B.F.K.'nın bağ evine sadece köpeklerini gezdirmek için gittiği bilgisine ulaşılırken polis, kitapları kimin attığını belirlemek için tespit ve incelemelere başladı.