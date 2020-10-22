Kırşehir'de FETÖ sanığı 4 eski astsubayın yargılanmasına başlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "periyodik ve ardışık arama" operasyonunda yakalanan 4 eski astsubay hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski astsubaylardan tutuklu A.K, tutuksuz sanıklar M.G, E.Ü. ve M.M. ile avukatları katıldı.

İddianamedeki suçlamaları okunan sanıkların savunmaları alındı. Sanık A.K, terör örgütüyle irtibatı ve iltisaklı olmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan M.M'nin suçlamalardan kurtulmak için kendi adını verdiğini savunan A.K, örgütün dershanesine gitmediğini, evlerinde de kalmadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanının, "sınav soruları sana verildi mi?" sorusu üzerine A.K, hiç kimsenin soru vermediğini, kendi gayretleriyle askeri okul sınavını kazandığını söyledi.

M.G. de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, 2012 yılında örgütün dershanesine giderken mahrem imamlarla tanıştırıldığını, FETÖ ile irtibatlı olduğu dönemde kendisiyle ilgilenenleri emniyette teşhis ettiğini dile getirdi.

Kendisini askeri okul sınavlarına özel olarak hazırladıklarına dikkati çeken M.G, "Sınavlara hazırlanırken mahrem imam Y.E.N. bana baskılı tişört giymememi, sade renkli tişört giymemi, bilmediğim sorulara anımsayamıyorum şeklinde cevap vermemi, inşallah, maşallah gibi kelimeleri kullanmamamı, namazı gözlerimle kılmamı istedi. Önce harp okulu sınavlarına girdim ve kaybettim. Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavını kazandıktan sonra örgütle irtibatımı kesmeye çalıştım ancak ankesörlü telefonlar ve kendi numaralarından aramalara devam ettiler." dedi.

Tutuksuz sanık E.Ü. de 2011'de askeri okul sınavını kazanan lise arkadaşının yönlendirmesiyle örgütün evlerinde kalmaya başladığını ifade etti. Askeri okul sınavını kazandıktan sonra örgütle irtibatını kestiğini savunan E.Ü, ankesörlü aramalara cevap vermediğini bu nedenle etkin pişmanlıktan faydalanmayı düşünmediğini kaydetti.

Sanık M.M. ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, örgütün dershanesine giderken tarih öğretmeninin yönlendirmesiyle sözde mahrem imamlarla tanıştığını ve evlerde kalmaya başladığını bildirdi.

Evlerde hazırlanarak Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını kaydeden M.M, okulda kendisiyle irtibat kurmaya devam ettiklerini, mesleğe başlayınca örgüte maaşından yüzde 10 pay vermesi istenince toplantılara gitmemeye başladığını anlattı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.

Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik "periyodik ve ardışık arama" operasyonda, örgütün sorumlu mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlıktan yararlananların da olduğu 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 3'ü tutuklanmıştı.

Şüpheliler hakkında 6 farklı dava dosyası oluşturulmuştu.







