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Aktüel Kırşehir'de feci kaza! 15 kişi yaralandı
Aktüel

Kırşehir'de feci kaza! 15 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-03-17 08:32:00 - 2024-03-17 08:34:33
Kırşehir'de feci kaza! 15 kişi yaralandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsünün yan yatmasıyla meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Zekayi B. yönetimindeki 34 YK 0496 plakalı otobüsün Ankara'dan yola çıktığı ve Van'a seyir halindeyken Kırşehir' in Mucur ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Kazada, sürücüyle birlikte 15 kişi hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili karayolu üzerinde polis güvenlik tedbirleri alarak trafik kontrollü şekilde verildi.

Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



 
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