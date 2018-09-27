Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonunda 6 kişiden 3’ü tutuklandı.27 Eylül 2018 Perşembe 20:50
Örgüt adına faaliyet sürdürdükleri ve elaman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüpheliler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden sonra terör örgütü üyesi 6 kişi TEM Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınarak adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Falah Hasan Ali Aslan, Salah Eslan/Aslan, Şükri Eslan/Aslan tutuklandı. Şüphelilerden Mohammed Ali, Mohammed Khatım, Abrosh Shukur serbest bırakıldı.
YORUM YAZ