Kırşehir'de asker eğlencesi ve uğurlamasına kısıtlama getirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliği, kontrolsüz kalabalık oluşmaması için asker eğlencesi ve uğurlamasına kısıtlama getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, "kontrollü sosyal hayat" dönemine ilişkin yeni kararlar aldığı belirtildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek asker uğurlama törenleri ve eğlenceleri düzenlendiğinin gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, asker uğurlamalarının, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkenin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi.

Kurulun, ilgili kanun maddeleri uyarınca yeni tedbirler aldığına, bununla oluşacak risklerin bertaraf edilmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara, kardeşleri dahil askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş gibi kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararlaştırılmıştır."

Kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği vurgulanan açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılacağı belirtildi.

