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Kırşehir'de aranan bir araçta İbranice el yazması büyü kitabı bulundu

Kırşehir'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aranan bir araçta ceylan derisinden İbranice el yazması büyü kitabı bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:53
Kırşehir'de aranan bir araçta İbranice el yazması büyü kitabı bulundu

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İbranice el yazması eserin, Kırşehir'den İstanbul'a götürüleceği ihbarı üzerine Ankara-Kayseri karayolu Özbağ beldesi çıkışında 41 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

İçinde 5 kişinin olduğu araçta inceleme yapan ekipler, koltuğun altına yaptırılan özel çekmecenin içinde ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış kitap buldu.

Araçtaki A.G, Ş.S, G.N.S, R.T. ve S.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlıların ifadelerinde, "ceylan derisi üzerine İbranice elle yazılmış 49 sayfalık eserin büyü kitabı olduğunu, kitabı İstanbul'da yüklü fiyat karşılığında bir kişiye teslim edeceklerini" söylediği öğrenildi.

Kitabın, tarihi nitelikte olup olmadığının tespiti için bilirkişi tarafından inceleneceği belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:53
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Kırşehir
  5. Operasyon
  6. Büyü kitabı

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