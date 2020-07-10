Kırşehir'de anız yangınlarını önlemek için muhtarlarla iş birliği yapılacak

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemi hububat ekim merkezlerinden Kırşehir'de, hasat sonrası anız yangınlarıyla mücadelede muhtarlarla iş birliği yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine, doğal dengeyi bozan anız yangınlarının önüne geçmek için merkez ve ilçelere bağlı köylerin muhtarlarıyla ortak çalışma yapacaklarını söyledi.

Çiftçilerin nadasa bırakacakları hasat edilmiş tarlalardaki anızları yakarak yanlış uygulama yaptığını vurgulayan Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığının bu olumsuz durumla ilgili ciddi bir mücadele başlattığını, Kırşehir'de de farklı zamanlarda çiftçilere bilinçlendirici eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Eğitimlere rağmen geçen hafta Boztepe ilçesinde hasat sonrası anız yangını yaşandığını belirten Şahin, "Anız yakmanın getirisinden çok götürüsünün olduğu konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalıştık. Anız yakmak organik ortamı zayıflatıyor, doğayı tahrip ediyor. Bazen kazayla anız yangınları oluyor ama çoğu zaman çiftçiler sonraki dönem ekim için anız yakıyor." dedi.

Anız yakmanın cezası olduğunu, çiftçilerin bundan vazgeçirilmesi gerektiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu konuda muhtarlarımıza uyarı mesajlarımızı gönderdik. Anız yangınlarıyla ilgili olayları takip ederek ilgili güvenlik kuvveti, jandarmaya bilgi vermelerini talep ettik. Tutanak tutulduğunda anız yangınlarına sebebiyet veren çiftçi, dekar başına 73 lira ceza alacak. İlgili kurumların tutanaklarıyla bunu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne intikal ettireceğiz. Bilimsel veriler de anız yakarak hububatta olumlu bir sonuç alınamayacağını gösterdi. Organik maddeleri zayıflatacağını, teknolojik dengenin bozulacağını anlamamız lazım."

Şahin, çiftçileri, nadasa bırakma ve anız yakma yerine alternatif ürün ekmeleri konusunda yönlendirdiklerini sözlerine ekledi.