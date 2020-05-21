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Ekonomi

Kırşehir'de 4 balık tesisinde yılda 2 bin 500 ton alabalık üretiliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:55:15 -
Kırşehir'de 4 balık tesisinde yılda 2 bin 500 ton alabalık üretiliyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki tesislerde yılda 2 bin 500 ton alabalık üretimi yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısı Toklumen köyünde faaliyet gösteren 4 balık yetiştiriciliği tesisinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, Kırşehir'in balık üretiminde iddialı bir konumda bulunduğunu ve üretimin istihdama da önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Toklumen köyünün Hirfanlı Baraj Gölü'ne kıyısı nedeniyle balık üretimi için ideal bölge olduğunu vurgulayan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada 4 balık yetiştiriciliği tesisi faaliyetlerini sürdürüyor. Gölümüz avcılık ve yetiştiricilik potansiyeli bakımından çok zengin. Tesislerde yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretimi yapılıyor. Balıketi protein bakımından hayvansal gıdalara göre daha iyi, besleyici, lezzetli ve hazmı kolay olduğu için vatandaşlarımız daha çok tüketmelidir. Hizmet veren tesisler bizim için çok önemlidir ve ülkemizin milli servetidir. Balık üretimi ile hem ekonomimize hem de istihdam noktasında yöre halkına ciddi katkıları olmaktadır."

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