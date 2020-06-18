  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırşehir'de 22 ekiple Kovid-19 "Toplum Tarama Çalışması" yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:33:37 -
Kırşehir'de 22 ekiple Kovid-19 "Toplum Tarama Çalışması" yapılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan "Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması" kapsamında, sahada 22 ekip çalışıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağlık uzmanlarından oluşturulan filyasyon ekipleri, kent merkezi ve 6 ilçede, rastgele belirlenen adreslerde tarama yapıyor.

Vatandaşların izin ve rızalarıyla yapılan taramalarda, kent genelinde 1962 kişiden, Elisa testi için kan örneği ve PCR testi için sürüntü örneği alınacak.

Test sonucunda, kişilerin hastalığı geçirip geçirmediği, bağışıklık durumu ya da aktif hasta olup olmadığı tespit edilecek.

İkametlerdeki kişilere anket yapılarak solunum problemi, ateş ve öksürük gibi herhangi şikayetlerinin bulunup bulunmadığı da soruluyor. Test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlara yönelik yeni filyasyon çalışması yapılarak tedavi süreci başlatılıyor ve takipleri gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmayla hastalıkla ilgili olguların oranı, geçirilmiş hastalık ve belirtisiz hastalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı