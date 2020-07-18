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Aktüel

Kırşehir'de 2 yaşındaki çocuk havuzda hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:26:38 -
Kırşehir'de 2 yaşındaki çocuk havuzda hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Akçakent ilçesinde evlerinin bahçesindeki havuza düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Mehmet D, Akçakent ilçesinin Yaylaözü köyündeki evlerinin bahçesinde oynadığı sırada gözden kayboldu.

Bir süre sonra bahçeye çıkan yakınları, minik Mehmet'in içi su dolu havuzun yüzeyinde hareketsiz durduğunu gördü.

Babası tarafından havuzdan çıkarılarak Çiçekdağı Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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