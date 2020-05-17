Kırşehir'de 13 gölete 213 bin sazan yavrusu bırakıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla 13 gölete 213 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" adlı projesi kapsamında Kırşehir'e Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nden sazan yavruları gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki göletlerden Akçakent, Çiftlikbala, Değirmenözü, Dulkadirli, Harmanaltı, İkizağıl, Karaboğaz, Karakaya, Kargın, Kırdök, Sarıömerli, Savcılı, Yeniköy'e 213 bin sazan yavrusu salıverildi.

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçılık faaliyetinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Göletlere bırakılan balıkların katkı verebilmesi için balıkçıların 40 santimetreden küçük balıkları avlamaması ve en az bir kez üremesine imkan vermesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "13 göletimizde balık sayısının kısa sürede artmasını hedefliyoruz. Su ürünlerimizin gelecek nesillere miras olarak bırakılması gereklidir. Bu nedenle balık avcılarının, balıkların boylarına, av zamanlarına ve avlanma yasaklarına mutlaka riayet etmelerini istiyoruz." diye konuştu.