Kırşehir yüz yüze eğitim iptal mi? Kırşehir kar tatili var mı?
Kırşehir yarın okul var mı? Kırşehir yoğun kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple öğrenciler yüz yüze eğitime ara verilip verilmediğini araştırıyor. Peki, Kırşehir'de okullar tatil mi?
'Mart kapıdan baktırır' dedikleri doğru olsa gerek! Son günlerde Türkiye soğuk havanın etkisi altında. Bazı iller ise beyaz örtüyle kaplandı. Bu illerden biri de Kırşehir... Peki, Kırşehir'de okullar tatil mi oldu?
Kırşehir yüz yüze eğitim iptal mi? Kırşehir kar tatili var mı?
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği bildirildi.