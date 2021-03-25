  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Kırşehir yüz yüze eğitim iptal mi? Kırşehir kar tatili var mı?
Eğitim

Kırşehir yüz yüze eğitim iptal mi? Kırşehir kar tatili var mı?

Kırşehir yarın okul var mı? Kırşehir yoğun kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple öğrenciler yüz yüze eğitime ara verilip verilmediğini araştırıyor. Peki, Kırşehir'de okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:29:00 -
Kırşehir yüz yüze eğitim iptal mi? Kırşehir kar tatili var mı?

'Mart kapıdan baktırır' dedikleri doğru olsa gerek! Son günlerde Türkiye soğuk havanın etkisi altında. Bazı iller ise beyaz örtüyle kaplandı. Bu illerden biri de Kırşehir... Peki, Kırşehir'de okullar tatil mi oldu?

Kırşehir yüz yüze eğitim iptal mi? Kırşehir kar tatili var mı?

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği bildirildi. 

Yozgat bugün okul var mı? Yozgat yüz yüze eğitim var mı?
Yozgat bugün okul var mı? Yozgat yüz yüze eğitim var mı?

Eğitim

Yozgat bugün okul var mı? Yozgat yüz yüze eğitim var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi
Dünya

İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Türkiye ile barışma çağrısında bulundu. Gazete İran'a karşı Türkiye ile ilişkileri düzeltmenin zamanı..
Gerilim dinmek bilmiyor! Bölgeye asker yığan ülke sayısı 3'e yükseldi
Dünya

Gerilim dinmek bilmiyor! Bölgeye asker yığan ülke sayısı 3'e yükseldi

Sudan ile Etiyopya arasında tansiyonun bir türlü düşmediği Faşka bölgesinde, Eritre askerlerinin de konuşlandığı ortaya çıktı. ..
Birgün paçavrası, hiç bu kadar kudurmamıştı: Yeni Akit, Yeni Şafak, Prof. Boynukalın, Saadet Partisi! Herkesi hedef aldılar
Medya

Birgün paçavrası, hiç bu kadar kudurmamıştı: Yeni Akit, Yeni Şafak, Prof. Boynukalın, Saadet Partisi! Herkesi hedef aldılar

Aile yapısnı ifsad eden, eşcinsel sapkınlığın önünü açan İstanbul Sözleşmesi'nin feshi, İslam karşıtlarını adeta kudurttu. Birgün adlı kağıt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay