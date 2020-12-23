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Aktüel Kırşehir Valisi Akın, kuruyan Seyfe Gölü'nde incelemelerde bulundu
Aktüel

Kırşehir Valisi Akın, kuruyan Seyfe Gölü'nde incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:31:26 -
Kırşehir Valisi Akın, kuruyan Seyfe Gölü'nde incelemelerde bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kuraklık, buharlaşma ve havzadan bilinçsiz su alımı nedeniyle kuruyan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde incelemelerde bulundu.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği'nden (SEYGED) yapılan açıklamaya göre, Vali Akın, dernek başkanı Ömer Çetiner ile Mucur ilçesi sınırlarında bulunan ve Ramsar Sözleşmesi dahil 3 farklı kararla koruma altına alınan göle giderek inceleme yaptı.

Yaklaşık 10 bin 70 hektar alana sahip gölün son durumunu yerinde gören Vali Akın, SEYGED Başkanı Çetiner'den yaşanan süreç hakkında bilgi aldı.

2007 yılından beri çektiği fotoğraflar eşliğinde göldeki olumsuz gelişmeleri anlatan Çetiner, Seyfe Gölü'nün kurumasına neden olan etmenler ve yaşanan sorunlarla ilgili bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Çetiner, gölde yaşanan sorunlara gösterdiği duyarlılıktan dolayı Vali Akın'a teşekkür etti.

Vali Akın'ın, kuruyan hali ile doğaseverleri üzen Seyfe Gölü'ndeki sorunları yerinde incelediğini belirten Çetiner, "Valimiz, Seyfe Gölü ile ilgili net bilgilere sahip oldu. Yerelde yapılması gereken çalışmalar konusunda ilgili kurumlara talimatları verdi. Gölle ilgili diğer konuların takipçisi olacağını ve gerekenleri yaptıracağını iletti." ifadelerini kullandı.

Çetiner, su seviyesinin yüksek olduğu yıllarda 27'si nesli tükenme tehlikesinde bulunan 187 kuş türüne ev sahipliği yapan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından birisi olduğunu kaydetti.

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