  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir
için kalan
Aktüel

Kırşehir Valiliği’nden meteorolojik uyarı

Kırşehir Valiliği, bayramda hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş olacağı uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:57:47 -
Kırşehir Valiliği’nden meteorolojik uyarı

Kırşehir Valiliği, bayramda hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş olacağı uyarısı yaptı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Cuma, Cumartesi günü ile birlikte bayram süresince 10-15 derece sıcaklık düşüşü beklenmekte olduğu belirtildi. Yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının bugünden itibaren (21 Mayıs 2020 Perşembe) etkisini kaybederek Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca Kırşehir ve çevresinde hissedilir derecede (10 - 15 )derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, 22 Mayıs Cuma günü Kırşehir ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı, rüzgarın ise kuvvetli (40 - 60 kilometre saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 kilometre saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Beklenen sıcaklık değişimi, kuvvetli rüzgar ve yer yer görülebilecek kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı