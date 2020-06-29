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Aktüel

Kırşehir merkezli tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-06-29 17:21:23 -
Kırşehir merkezli tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir, Kocaeli ve Ankara'da tefecilik yaptıkları, tehdit ve zorla bazı kişilerden para alarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce 3 ilde 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yüklü miktarda nakit para, tabanca, tüfek, çek, senet, fatura koçanları, alacak verecek notları, bazı dijital materyaller ile suça delil niteliği taşıyabilecek malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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