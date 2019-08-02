Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap konut projesinde son durum nedir?

Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap 1126 konut ne zaman teslim edilecek? Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap 1126 konut projesinde son durum nedir? Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen TOKİ 3. Etabın yapımına hızla devam ediliyor. TOKİ Kırşehir Merkez Kındam teslim tarihi henüz belli değil.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir merkez bağbaşı konutlarına ilişkin şunları söylemişti: “Kırşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yapabilme adına Kentsel dönüşümlere devam ediyoruz. Bu kapsamda; Banka evleri ve Eski Sanayii kentsel dönüşümü gündemimizde. Banka evlerinde toplam 195 hak sahibi var. Eski Sanayi alanında toplamda 128 hak sahibi var. Biz yaklaşık 3 yıldır bu projeyi çalışıyoruz. Son iki yılımızda proje üstünde yoğunlaştık ama Banka evleri ve Eski Sanayi alanını kentsel dönüşümü birlikte koordine edelim istedik. Bloklarda yapılacak çevre düzenlemeleri çağdaş cephesi ile şehrimize yakışır deprem yönetmeliğine uygun binalar yapılacak. Banka Evlerinde blokların hemen bitişiğinde Aile Yaşam Merkezi yapılacak. Eski Sanayi de ise blokların yanında Gezegen Evi ve Bilim Merkezi yapılacak. Gezegen Evinin üst tarafı yeşil alan bodrum kat ise otopark olarak planlanmıştır. Kentsel dönüşüm konusunda tecrübeli bir belediyeyiz. Bağbaşı kentsel dönüşümde 450 dönüm civarında alanı kapsayan 2 bin 713 konut 3.etaptan oluşan bir dönüşüm sağladık. Bu dönüşümü de yüzde 100 vatandaş kabulü ile gerçekleştirdik. Bu iki alanda kentsel dönüşümdeki hedefimiz ise en az yüzde 75 vatandaş kabul ederse bu projeyi gerçekleştireceğiz. Kabul edilmezse gerçekleştiremeyeceğiz"