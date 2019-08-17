0553 313 94 23

Kırşehir Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz:

Kırşehir Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, 5.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:10
Kırşehir Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz:

Kırşehir Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili sendika binasında düzenlenen basın açıklamasında; “Hükümetin masaya sunduğu teklif, ‘Güçlü Türkiye İmkansız’, ‘Büyük Türkiye Anlamsız’, ‘Yeni Türkiye Gereksiz’ fikri sabitinde debeleneler dışında hiç kimsenin aklına yatmaz” dedi.


Açıklanan oranların hükümetin sunduğu ekonomik hedeflere uyumlu olmadığını ifade eden sendika başkanı Mehmet Fatih Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Hükümetin teklifi, faiz oranlarında ki düşmeyi , kurdaki hareketi, elektrik, doğalgaz ve bazı temel ürünlerdeki yükselişi doğrulamıyor. Toplu pazarlık masası, sadece maaş veücret zamlarıyla sınırlı bir pazarlık masası değil, masada; haklar, sosyal yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartları da pazarlığın kapsamında değerlendiriliyor.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazaryeri Bursa yolunda 5’nci etap çalışmaları başladı
    1. Pazaryeri Bursa yolunda 5’nci etap..
    2. Fenerbahçe'de Volkan Demirel için..
    3. Külliye neyinize, genelev..
    4. Avrupa Ligi eleme maçı için 'şike'..
    5. İdlib'de çocuk katliamı devam ediyor!
    6. İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?..
    7. GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da sağanak
    8. İstanbul'da taksici turiste çarptı
    9. Sumudica: Fenerbahçe'yi yeneceğiz
    10. Eskişehir’de kurban bereketi yaşandı
    11. Okulların bakımı denetimli..
    12. Fenerbahçe Volkan'la devam etmeme..
    13. O köpeğin sahibine 7 bin lira ceza..
    14. 'Domuztepe'deki iskan, Göbeklitepe'den..
    15. Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu..
    16. Üsküdar’da denizle kara birleşti
    17. Memur -Sen’den 5. Dönem Toplu Sözleşme..
    18. 'Artık Roma için ter dökeceğim'
    19. Başakşehir sezonu Malatya’da açacak
    20. Atakum Belediyesi’nden şiddetle..
    21. Eski uluslararası voleybol hakemi Şani..
    22. Genç Aktivistler Kulübünden Rektör..
    23. Sazak’tan Bozkurt’a hayırlı olsun..
    24. Kaymakam Çalık Kyzikos’u ziyaret etti
    25. Kırşehir Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet..
    26. Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Hakan..
    27. Fenerbahçe, Gazişehir maçı..
    28. Ortopedik hastalıklarda bütüncül..
    29. Shaqiri'den Galatasaray açıklaması!
    30. Bayburt Belediyesi Ağustos ayı Meclis..
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var